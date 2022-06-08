В Новосибирске ремонт теплотрассы на двух перекрестках в центре закончат ко Дню города

Работы в центре закончат к празднику. ФотО6 предоставлено мэрие йНовосибирска.

Отличная новость для новосибирских водителей: движение на пересечении ул. Серебренниковской с улицами Максима Горького и Чаплыгина восстановят ко Дню города.

Напомним, улица по чётной стороне была перекрыта из-за ремонта теплосетей: работы идут на участке длиной почти в километр. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил к предстоящему празднику привести в порядок участок от ул. Щетинкина до Октябрьской магистрали.

- В 2022 году объемы ремонта городских теплотрасс по сравнению с прошлым годом выросли в шесть раз. Мы вошли в новую ценовую зону, поэтому появилась возможность отремонтировать большее количество теплосетей. Одна из магистралей, на которой развернулись работы, проходит под ул. Серебренниковской, к ней подключено около сотни жилых и социальных объектов. Здесь ремонтируют почти километр теплотрассы. Конечно, перекрытие улицы сильно сказывается на организации дорожного движения. Даже трамвай на этом участке пришлось перевести на однопутное движение, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Важная задача – к Дню города завершить ремонт участка от ул. Щетинкина до ул. Чаплыгина, где расположены два важных перекрестка. Необходимо восстановить асфальтовое покрытие и возобновить движение автотранспорта, трамвая в привычном режиме.

В конце июня энергетики приступят к самому сложному участку – переходу под Октябрьской магистралью. Трубы здесь будут менять в три этапа, без перекрытия движения, с поэтапным сужением проезжей части. Завершение этих работ намечено на конец августа. Закончить все работы на ул. Серебренниковской, включая благоустройство и восстановление дорожного покрытия, планируется в октябре.

- Вести ремонтные работы необходимо поэтапно, чтобы максимально минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

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