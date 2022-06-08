Промышленникам Новосибирской области помогут в развитии бизнеса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприятиям Новосибирской области доступны льготные займы, платформы микросубконтрактации и телеграм-бот для установки и развития деловых контактов. Предоставляют это в рамках региональных и федеральных госпрограмм. Меры поддержки промышленных компаний представили на пресс-конференции 7 июня руководители государственной инфраструктуры услуг для бизнеса.

О мерах поддержки со стороны Правительства Новосибирской области рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. Он пояснил, что минпромторг региона сохранил субсидии на часть затрат при покупке оборудования в полном объеме, эта мера поддержки пользуется наибольшим спросом. На ее реализацию предусмотрено 22,7 млн рублей. Продолжает действовать региональная госпрограмма по развитию промышленности – Фонд развития промышленности Новосибирской области докапитализирован на 67,1 млн рублей.

– В нашем регионе продолжает работу Фонд развития промышленности, который разрабатывает специальные финансовые продукты. Совместно с подведомственной организацией наше министерство развивает ресурсы под названием «Сделаем сами»: сайт поможет средним и крупным предприятиям, а телеграм-бот поможет микро-, малым и начинающим предприятиям», – сказал министр Андрей Гончаров.

В правительстве Новосибирской области уточнили, что региональный минпромторг совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области создал сайт-платформу микросубконтрактации. Там одни компании могут разместить информацию о потребностях, а другие – откликнуться с предложением о сотрудничестве.

- Сайт не имеет нагруженных каталогов, сложных полей для заполнения. Еще один плюс – максимально снижены риски внесения спама за счет авторизации через госуслуги. Протестировать возможности сайта предприятия могут по адресу partner.nso.ru, – пояснили в правительстве.

Финансовые продукты поддержки предприятий представил директор Государственного фонда развития промышленности Виктор Карбовский. Наиболее актуальную поддержку запустили в рамках программы «Технологический потенциал». «В этой программе – наиболее привлекательные условия. Сумма займа составляет от 5 до 50 млн рублей до 3 лет, исходя из типа поручительства действуют разные процентные ставки: 2,5% при условии обеспечения рабочими местами молодых специалистов, 3% годовых: банковская гарантия или поручительство Гарантийного фонда НСО, 5% при другом обеспечении.

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства региона готово к сотрудничеству и конструктивному диалогу, подчеркнул в завершение мероприятия министр Андрей Гончаров. Обратиться с предложениями можно в минпромторг по почте mtv@nso.ru или написав обращение на сайте ведомства. Продолжает работу горячая линия по номеру 8 800 600 34 07.

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