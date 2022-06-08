Сибирячка, до смерти забившая сожителя-агрессора, бутылкой водки, предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области будут судить женщину, убившую сожителя. Она в состоянии аффекта до смерти забила его бутылкой водки. Сделала она это, как сообщили в СК РФ по Новосибирской области, в состоянии аффекта.

– Следствие установило, с 14 по 15 апреля 2022 года женщина находилась в своей квартире в Куйбышеве в первом микрорайоне «Южный» вместе с сожителем. Гражданский муж, который выпивал, стал оскорблять ее. А после и избил – не менее 9 раз ударил ее по лицу и колену. В какой-то момент сибирячка схватила попавшуюся под руку пустую бутылку из-под водки и в нервном эмоциональном состоянии на фоне ненависти к агрессору не менее 69 раз ударила его бутылкой по голове и телу. А после легла спать. На утро женщина проснулась и поняла, что сожитель умер, – рассказали подробности в СК РФ по Новосибирской области.

Сибирячка вызвала скорую. Женщину задержали. Вину она полностью признала. Сначала ее поместили в СИЗО, однако затем меру пресечения смягчили на подписку о невыезде при надлежащем поведении.

Дело сибирячки рассмотрит Куйбышевский районный суд.

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