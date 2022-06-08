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Общество8 июня 2022 8:37

Центральная больница Бердска купила VPN за 530 тысяч рублей

В ней рассказали, для чего им нужно оборудование.
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирской области закупают VPN для больниц.

В Новосибирской области закупают VPN для больниц.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центральная городская больница Бердска разместила на сайте госзакупок Новосибирской области заказ на покупку VPN на 530 тысяч рублей. Разместило его «Управление контрактной системы».

Как сообщили в больнице, VPN нужен для безопасной связи

— Интернет-канал, по требованию законодательства России, должен быть защищен и информация, относящаяся к врачебной тайне, должна передаваться в зашифрованном виде. Аукцион среди поставщиков по подключению к VPN проводится каждый год, — пояснил КП-Новосибирск пресс-секретарь больницы Аркадий Ефимович.

В документации на сайте сказано, что шесть каналов с пропускной способностью в 100 Мбит/с обошлись 66 тысяч рублей. Столько же каналов с пропускной способностью в 5 Мбит/с — в 25 тысяч рублей.

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