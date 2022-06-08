Орнитолог из Новосибирска показала, как мама-балобан кормит птенцов в гнезде

Орнитолог из Новосибирска показала, как мама-балобан кормит птенцов. Фото: Елена Шнайдер // "Экспедиционные картинки".

Орнитолог из Новосибирска Елена Шнайдер показала видео, на котором запечатлено семейство хищных птиц балобанов. Записью она поделилась в своем Телеграм-канале «Экспедиционные картинки».

- На ужин в гнезде балобана с птенцами можно смотреть вечно, - написала Елена.

Запись появилась благодаря установленной на гнезде фотоловушке. На видео мама-балобан заботливо кормила малышей. Спустя время к ним присоединился глава семейства. Самец передал «супруге» добычу в виде мелкой птички – значит, охота удалась.

В понедельник, 7 июня, к семейству подсадили птенца, привезенного из питомника. В общей сложности Елена и ее коллеги высадили осиротевших птенцов в 6 гнезд.

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