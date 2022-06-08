Новосибирский «Вектор» поставит тесты на оспу обезьян в страны СНГ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» выразил готовность помочь странам СНГ в борьбе с оспой обезьян. Учреждение отправит партнерам тесты для ПЦР-диагностики заразы, говорится на сайте Роспотребнадзора.

- В пятницу, 3 июня, состоялось внеочередное заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств – участников СНГ. Цель – предотвратить завоз и распространение оспы обезьян, - говорится в публикации.

В заседании принимали участие представители из Армении, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

- Научный центр «Вектор» готов предоставить им свои новейшие тесты, - отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее заместитель руководителя Центра «Вектор» Татьяна Непомнящих рассказала, опасна ли обезьянья оспа.

- Это заболевание передается среди животных. При контакте с ними человек и может заболеть. <> Нельзя исключать, что вырастет количество стран, где встречаются заболевшие люди. Но оспа обезьян не относится к заболеваниям, которые легко передаются от человека к человеку. Все-таки, это зоонозный вирус, - объяснила Татьяна Непомнящих.

Ранее КП-Новосибирск подробно описывала, как действует оспа обезьян на человека.

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