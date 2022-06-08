В Новосибирске средний износ троллейбусов составил почти 100%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что средний износ новосибирских троллейбусов составляет почти 100%. Об этом говорится в официальном ответе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, который есть в распоряжении КП-Новосибирск.

– На балансе МКП «ГЭТ» 272 троллейбуса. Средний износ (амортизация) их в настоящий момент составляет 98,5 %. По состоянию на 31.12.2012 на балансе находилось 295 троллейбусов, амортизация составляла 71,5%, – говорится в сообщении департамента.

Из-за колоссального износа городу необходимо обновление троллейбусного парка. По данным мэрии, закупить нужно 249 новых троллейбусов.

Состояние трамваев в Новосибирске, по данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города, несколько лучше:

– Процент износа трамвайных вагонов на 1 июня 2022 года составляет 78,5%, – уточнили в департаменте.

Также известно, что ремонта требуют не менее 38 % трамвайных путей в Новосибирске.

Также в департаменте уточнили, что для того, чтобы обновить трамвайный парк в городе, нужно приобрести не менее 85 трамваев

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