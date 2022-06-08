В Новосибирской области деревья обрушились на частные дома

ЧП случилось в Чулымском районе.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Буря в Новосибирской области повалила деревья так, что из-за них повредились дома и машины. О последствиях бушующей стихии рассказали жители региона в паблике «АСТ-54».
— Буря обвалила деревья сегодня ночью. В Новосибирске возле дома №71 по цлице Воинской дерево упало в считанных сантиметрах от компактвэна Honda Stream. А в Чулымском районе стволы разрушили несколько домов, — написал подписчик в группе.
Дерево едва не задело автомобиль.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Напомним, вечером 7 июня от бури пострадала машина, припаркованная у дома 102 в Военном городке.
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