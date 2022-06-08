В Новосибирской области деревья обрушились на частные дома

ЧП случилось в Чулымском районе. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Буря в Новосибирской области повалила деревья так, что из-за них повредились дома и машины. О последствиях бушующей стихии рассказали жители региона в паблике «АСТ-54».

— Буря обвалила деревья сегодня ночью. В Новосибирске возле дома №71 по цлице Воинской дерево упало в считанных сантиметрах от компактвэна Honda Stream. А в Чулымском районе стволы разрушили несколько домов, — написал подписчик в группе.

Дерево едва не задело автомобиль. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Напомним, вечером 7 июня от бури пострадала машина, припаркованная у дома 102 в Военном городке.

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