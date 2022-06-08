В Новосибирске вор искромсал себе руки ножом

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

Сигнал тревоги из новосибирского супермаркета поступил в дежурную часть Агентства 7 июня в 12.26. Оперативный дежурный направил на вызов ГБР-76 и ГБР-11, находившиеся в непосредственной близости к охраняемому объекту.

Прибывшим на место происшествия «гвардейцам» охранник передал мужчину, задержанного за кражу двух полуторалитровых бутылок пива «Балтика 7» - похититель в присутствии работников магазина достал их из своего рюкзака.

По словам бойцов ГБР, во время изъятия вор сильно нервничал, его трясло, ноги периодически подкашивались, отчего он падал. Кроме того, мужчина часто засовывал в рюкзак руку, что-то там искал, но не находил. Предположив, что задержанный или пьян, или находится под воздействием наркотических веществ, в магазин вызвали не только полицию, но и скорую помощь.

В какой-то момент вор вытащил из рюкзака большой кухонный нож и молча принялся наносить им себе порезы на запястье. Всего он успел нанести себе четыре раны, на руке появилась кровь.

Бойцы ГБР ГВАРДИИ отобрали у мужчины оружие и уложили на пол. В таком состоянии он и находился до приезда сотрудников полиции, которые забрали его в райотдел.

Как потом рассказали «гвардейцы», изъятый у нарушителя нож был с деревянной ручкой и с лезвием длиной около 20 сантиметров, но не очень острый. А сами порезы были неглубокими и не представляющими опасности для жизни и здоровья задержанного. Чем именно была вызвана демонстративная попытка суицида - поимкой или лишением вожделенного напитка, задержанный так и не смог пояснить.

Стоимость двух бутылок пива, которые пытался украсть вор, в супермаркете оценили в 216 рублей.