В Новосибирском музее ретро-техники появился лимузин «ЗИЛ» генсека Горбачева

В Новосибирском музее ретро-техники появился.

В музей СССР «Галерея времени» в Новосибирске привезли лимузин ЗИЛ генсека Михаила Горбачева. О новом экземпляре в коллекции корреспонденту КП-Новосибирск рассказал директор парка Владимир Курдюмов.

- Автомобиль привезли из Москвы, из гаража особого назначения (ГОН). Этот гараж обслуживает президента. К нам он попал от коллекционера, который реставрировал ЗИЛ, - сообщил Владимир Курдюмов КП-Новосибирск. – Это правительственный лимузин, он выпускался для первых лиц государства. Данный автомобиль был подменной машиной в гараже ГОНа. То есть, например, Горбачеву нужно куда-то ехать, а его авто находится в ремонте. В таком случае ему подавали машину, которая называется подменной.

Автомобиль выпустили в 1988 году. Его длина – 6,3 метра, а вес – около 3,5 тонн.

- Правительственных машин было выпущено не так много. В гараже ГОНа стояло чуть больше 40 таких моделей в различных модификациях, - добавил директор парка.

Черный красавец уже стоит в экспозиции. Посмотреть на него можно в промежутке с 11 утра до 7 часов вечера ежедневно.

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