Новосибирский зоопарк запустил брендированные троллейбусы к юбилею. Фото: стоп-кадр.

Новосибирский зоопарк в преддверии круглой даты запустил в городе брендированные троллейбусы. В августе 2022 года ему исполнится 75 лет. Об этом сообщили в официальной группе Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило «Вконтакте».

Представители зоопарка написали в группе, что наконец-то им удалось запустить брендированный транспорт. Теперь троллейбусы с изображениями льва, белого медведя и следов зверей можно увидеть на улицах Новосибирска.

В группе зоопарка опубликовали видео. На нём можно разглядеть, как выглядит брендированный транспорт.

Известно, что запустили такие троллейбусы вместе с МКП «ГорЭлектроТранспорт». Так, брендированными сделали самые популярные маршруты: № 2 и № 24. Они ездят через центр города.

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