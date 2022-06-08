Жители Юго-Западного жилмассива в Новосибирске остались без горячей воды. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В среду, 8 июня, горячую воду отключили жителям Юго-Западного жилмассива. Об этом рассказали в СГК.

– Вынуждены провести ремонтные работы на улице Оборонной на теплотрассах диаметром 400 и 500 мм. На участке дают о себе знать многочисленные повреждения старых сетей на левом берегу, – предупредили новосибирцев в компании.

В СГК добавили, что ремонт теплотрассы планируют завершить до конца дня. Горячую воду в дома жителей Юго-Западного жилмассива намерены включить утром 9 июня.

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