В Новосибирской области появятся шесть мусоросортировочных комплексов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Шесть мусоросортировочных комплексов появятся в Новосибирской области. Об этом сообщили на официальном сайте правительства.
- Правительство НСО активно готовится к тому, чтобы провести конкурс на строительство мусоросортировочных комплексов. Их должно быть шесть. По всем объектам уже получили согласование со стороны Российского экологического оператора, - говорится на сайте.
Специальные комплексы по сортировке мусора могут появиться в Каргатском, Куйбышевском, Татарском и Тогучинском районах Новосибирской области.
Кроме того, планируется создать два агломерационных объекта в Новосибирском районе. Речь идет о Левобережном и Правобережном мусоросортировочных комплексах.
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