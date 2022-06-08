В Новосибирской области появятся шесть мусоросортировочных комплексов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шесть мусоросортировочных комплексов появятся в Новосибирской области. Об этом сообщили на официальном сайте правительства.

- Правительство НСО активно готовится к тому, чтобы провести конкурс на строительство мусоросортировочных комплексов. Их должно быть шесть. По всем объектам уже получили согласование со стороны Российского экологического оператора, - говорится на сайте.

Специальные комплексы по сортировке мусора могут появиться в Каргатском, Куйбышевском, Татарском и Тогучинском районах Новосибирской области.

Кроме того, планируется создать два агломерационных объекта в Новосибирском районе. Речь идет о Левобережном и Правобережном мусоросортировочных комплексах.

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