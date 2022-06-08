Под Новосибирском дерево рухнуло на припаркованную машину. Фото: предоставлено Ольгой Алексанкиной.

В Оби ветром повалило дерево. Оно рухнуло на припаркованную машину. О случившемся КП-Новосибирск рассказала очевидец Ольга.

– Это произошло вечером 7 июня у дома 102 в Военном городке, – пояснила КП-Новосибирск Ольга.

Владельца авто на месте, по словам сибирячки, не было. Поэтому неизвестно, насколько сильно дерево повредило машину.

Теперь владельцу поврежденного авто нужно установить ответственного за территорию, чтобы получить компенсацию за случившееся.

— Ущерб от падения возмещает управляющая компания. Если дерево находится на вверенной ей территории. В обязанности УК входит в том числе и содержание деревьев. Если вина действительно на УК, владельцу машины нужно обратиться к ним с претензией и результатами экспертиз, которые подтвердят нанесенный вред, — пояснила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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