Определены сибирские победители конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Конкурс проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, компании Schneider Electric и группы «Интерфакс». Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

В этом году на конкурс поступила 191 работа от представителей СМИ и блогеров Сибири, Бурятии и Забайкальского края. Заявки принимались в основных номинациях: «Печатная пресса», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа», а также в специальных номинациях: «Цифровой стиль жизни» и «Умный город для жизни». Самой популярной среди участников стала категория «Интернет-СМИ»: здесь было представлено 75 работ.

Второй год подряд больше всего материалов поступило от журналистов Новосибирска, вторыми оказались представители медиасферы Иркутской области, а третье место заняли конкурсанты из Красноярского края и Хакасии. Как отметили члены регионального жюри, в этот раз определить победителей было непросто.

- В этом году даже названия работ конкурсантов вызывали интерес: журналисты заглядывали в параллельную Вселенную, изучали электронные коровники, вместе с народными умельцами создавали роботов и отправляли их на работу садовниками, - отметил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». - По числу упоминаний в статьях и сюжетах становится понятно, что в плане цифровизации «Ростелеком» движется в верном направлении и готов обеспечить журналистов темами на несколько лет вперед.

Сразу два участника из Новосибирска стали лучшими по Сибири. В номинации «Печатная пресса» победила Лолита Белова, издание «Коммерсантъ-Сибирь», за работу «ЦОД по талонам». В номинации «Социальные медиа» лучшим стал Михаил Докукин за публикацию «Параллельная Вселенная: как существует глухое село Майорка без связи и интернета».

Журналисты, занявшие первые места в основных номинациях на сибирском уровне, поедут в Москву на федеральный финал конкурса. Тогда же назовут лучших в двух спецноминациях. Победители общероссийского этапа отправятся за Северный полярный круг, посетят технологические площадки «Ростелекома», откроют для себя популярные туристические места Севера.