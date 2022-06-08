В Новосибирске собака закрыла 17-летнюю хозяйку на балконе. Фото: стоп-кадр.

В Октябрьском районе Новосибирска собака закрыла 17-летнюю хозяйку на балконе 2-го этажа. На помощь юной сибирячке приехали спасатели.

– Вызов на улицу Виталия Потылицына поступил в 19:38 7 июня. Девушка по телефону объяснила, что ее случайно закрыла собака. Прибывшие на место спасатели оценили обстановку, после чего при помощи лестницы поднялись на балкон. Специалисты обеспечили подростку доступ в квартиру, – рассказали в службе спасения МАСС.

Девушка поблагодарила сотрудников службы за оперативную помощь.

В МАСС напомнили, если вы попали в беду, звоните по номерам: 112, 231-06-49.

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