В Новосибирске на площади Лунинцев сломался светофор. Фото: "АСТ-54".

На площади Лунинцев в Новосибирске 8 июня сломался светофор. Об этом сообщили в сообществе «АСТ-54» ВКонтакте.

- Светофор не работает с самого утра, - уточнили в публикации.

К посту прикрепили фотографию сломанного устройства. На снимке видно, что огни светофора не горят. Неизвестно, что послужило причиной его поломки.

- Это цирк какой-то.

- Ужас просто. Людей жалко. Не все умеют по знакам ездить, - написали в комментариях подписчики.

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