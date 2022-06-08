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Общество8 июня 2022 3:38

В Новосибирске на площади Лунинцев сломался светофор

Он не работает с самого утра
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске на площади Лунинцев сломался светофор. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске на площади Лунинцев сломался светофор. Фото: "АСТ-54".

На площади Лунинцев в Новосибирске 8 июня сломался светофор. Об этом сообщили в сообществе «АСТ-54» ВКонтакте.

- Светофор не работает с самого утра, - уточнили в публикации.

К посту прикрепили фотографию сломанного устройства. На снимке видно, что огни светофора не горят. Неизвестно, что послужило причиной его поломки.

- Это цирк какой-то.

- Ужас просто. Людей жалко. Не все умеют по знакам ездить, - написали в комментариях подписчики.

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