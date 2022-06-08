В Новосибирске на площади Лунинцев сломался светофор. Фото: "АСТ-54".
На площади Лунинцев в Новосибирске 8 июня сломался светофор. Об этом сообщили в сообществе «АСТ-54» ВКонтакте.
- Светофор не работает с самого утра, - уточнили в публикации.
К посту прикрепили фотографию сломанного устройства. На снимке видно, что огни светофора не горят. Неизвестно, что послужило причиной его поломки.
- Это цирк какой-то.
- Ужас просто. Людей жалко. Не все умеют по знакам ездить, - написали в комментариях подписчики.
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