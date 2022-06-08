Жители Новосибирска жалуются на заторы из-за трамваев. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Трамваи и созданные специально под них платформы создают много неудобств для автолюбителей и пассажиров автобусов в Новосибирске. Об этом рассказал руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

- Около площади Калинина, где съезд на улицу Дуси Ковальчук, сделали трамвайные остановки. Эти остановки заняли проезжую часть. В итоге там произошло искусственное сужение дороги. Люди, которые ехали в левом ряду, вынуждены перестраиваться в средний ряд. Это неудобно для автомобилистов, - сообщил КП-Новосибирск Вячеслав. – Что касается автобусов и маршруток, то до того, как на Дуси Ковальчук поставили трамвайные остановки, там была автобусная полоса. Сейчас ее оттуда убрали. Поэтому из трехполосного движения мы получили в двух местах две полосы.

Непростая ситуация также и на улице Волочаевской.

- Там трамвайные пути подняли над дорогой и огородили их от проезжей части высоким бордюром. Если раньше можно было для поворота налево, разворота и объезда препятствия пересечь трамвайную линию и вернуться снова на дорогу, то сейчас такой возможности нет. Теперь вместо 8 трамвайных переездов осталось всего 3. Получается, что трамвай, который едет с небольшим количеством пассажиров, неожиданно получил приоритет, - добавил эксперт.

Это, по словам Вячеслава, приводит к образованию заторов. Во-первых, сильно сужена проезжая часть, а, во-вторых, ведутся ремонтные работы на правой полосе. Вот и приходится маяться в пробке.

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