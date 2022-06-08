В Новосибирске серийный грабитель нападал на пенсионерок и срывал с них золотые цепочки. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске на пенсионерок в возрасте от 63 лет до 71 года нападал неизвестный. Днём он подкрадывался к женщинам во дворах сзади и срывал с пенсионерок золотые цепочки. После этого убегал. Орудовал неизвестный в период с 20 по 28 мая в разных районах города. Он отличился в Октябрьском, Калининском и Дзержинском районах.

– Полицейские провели работу с потерпевшими, а также сравнительные экспертизы. Кроме того, они изъяли записи с видеокамер с мест преступлений. Был проведён тщательный анализ всех эпизодов. Всё это позволило прийти полицейским к выводу, что на женщин нападал один и тот же человек, – пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Личность грабителя установили в кратчайшие сроки. Оказался им 37-летний новосибирец, житель Дзержинского района. Цепочки стоимостью от 20 до 230 тысяч рублей он сдавал в ломбард. В общем сумма ущерба составила примерно 300 тысяч рублей.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Грабёж». Его отправили в СИЗО.

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