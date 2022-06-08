В Новосибирске на проезде Энергетиков сбили девушку. Фото: стоп-кадр.
В ночь на среду, 8 июня, автомобиль сбил молодую сибирячку. ДТП произошло на проезде Энергетиков около полуночи, сообщает «АСТ-54».
- На место прибыло несколько экипажей скорой помощи. Неизвестно, в каком состоянии находится пострадавшая, - говорится в публикации.
Один из подписчиков группы стал свидетелем произошедшего. Мужчина снял видео, на котором можно разглядеть полицейских и медиков, приехавших по вызову.
- Девушка перебегала дорогу в неположенном месте. И вот, чем все закончилось. Берегите себя и не нарушайте ПДД, - призвал очевидец.
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