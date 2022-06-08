Пробки в Новосибирске на утро 8 июня 2022 года: сложно проехать по Широкой улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 8 июня 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 8 июня 2022 года: сложно проехать по улице Широкой. Кроме того, движение затруднено по площадям Труда, Райсовета, Станционной улице и по проезду Энергетиков. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Немировича-Данченко, Троллейную, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Сложно проехать по улицам Новогодней, Пархоменко, проспекту Карда Маркса и площади Лыщинского.

На правом берегу движение затруднено по улицам Большевистской в сторону Речного вокзала, Никитина и Кирова. Также в пробках стоят водители на улицах Бориса Богаткова, Восход и Добролюбова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро 8 июня достиг 6 баллов.

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