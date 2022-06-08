Сибиряк погасил долг по налогам, лишившись «ГАЗели». Фото: УФССП по НСО.
41-летний житель Колыванского района не платил налоги и накопил по ним долг в 20 тысяч рублей. Гасить его мужчина не планировал, пока в дело не вмешались судебные приставы.
– Мужчина занимался частным извозом земли и щебёнки, работал не официально на «Газели». Её и арестовали судебные приставы. Никакие другие меры: запрет на сделки с недвижимостью, арест счетов, на должника не действовали, – пояснили в УФССП по НСО.
Лишь лишившись авто, благодаря которому зарабатывал на жизнь, мужчина соизволил погасить долг по налогам полностью.
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