Сибиряк погасил долг по налогам, лишившись «ГАЗели». Фото: УФССП по НСО.

41-летний житель Колыванского района не платил налоги и накопил по ним долг в 20 тысяч рублей. Гасить его мужчина не планировал, пока в дело не вмешались судебные приставы.

– Мужчина занимался частным извозом земли и щебёнки, работал не официально на «Газели». Её и арестовали судебные приставы. Никакие другие меры: запрет на сделки с недвижимостью, арест счетов, на должника не действовали, – пояснили в УФССП по НСО.

Лишь лишившись авто, благодаря которому зарабатывал на жизнь, мужчина соизволил погасить долг по налогам полностью.

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