Шеф-повар назвал продукты, которые вредно хранить в холодильнике

Некоторые продукты в холодильнике теряют свои полезные свойства и быстрее портятся. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков рассказал, какие продукты можно и даже нужно хранить в холодильнике, а какие — лучше не стоит.

— Помидоры нельзя хранить в холодильнике. Даже когда их срывают зелёными, они всегда дозревают в тёплом тёмном месте. А в холодильнике процесс останавливается, и они становятся безвкусными, впитывают посторонние запахи, начинают дубеть, — рассказал Анатолий Крюков изданию NEWS.ru.

По словам эксперта, желательно не хранить в холодильнике также яблоки, морковь, картофель, капусту. Им больше подойдет тёмное, прохладное, проветриваемое место. То же касается и меда. В холодильнике он начнет быстро кристаллизироваться.

Быстро портиться в холодильнике начинает также шоколад и цитрусовые, в которых содержится много витамина c.

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