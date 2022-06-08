Психолог рассказала, нужно ли удалять фотографии бывших возлюбленных

Психолог рассказала, нужно ли удалять фотографии бывших.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, нужно ли удалять фотографии своих бывших возлюбленных. Специалист отметила, что люди, которых мы встречаем в нашей жизни, становятся частью нашей истории. Которую нам потом, возможно, будет приятно вспоминать.
— Для кого-то пересматривать фотографии прошлых лет приятно и даёт определённый ресурс. Для кого-то это наоборот — разрушительная сила. При просмотре человек испытывает негативные чувства и обеспокоенность. Иногда бывают партнёры, которые переживают, что хранятся у других фотографии, — рассказала Наталья Наумова изданию NEWS.ru.
Психолог также отметила, что полностью уничтожать фотографии бывших партнеров далеко не всегда имеет смысл, поскольку люди довольно часто потом жалеют о сделанном.
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