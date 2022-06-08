Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 июня 2022 21:51

Психолог рассказала, нужно ли удалять фотографии бывших возлюбленных

Некоторые люди, по словам специалиста, могут пожалеть об этом
Галина СИМОНОВА
Психолог рассказала, нужно ли удалять фотографии бывших.

Психолог рассказала, нужно ли удалять фотографии бывших.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, нужно ли удалять фотографии своих бывших возлюбленных. Специалист отметила, что люди, которых мы встречаем в нашей жизни, становятся частью нашей истории. Которую нам потом, возможно, будет приятно вспоминать.

— Для кого-то пересматривать фотографии прошлых лет приятно и даёт определённый ресурс. Для кого-то это наоборот — разрушительная сила. При просмотре человек испытывает негативные чувства и обеспокоенность. Иногда бывают партнёры, которые переживают, что хранятся у других фотографии, — рассказала Наталья Наумова изданию NEWS.ru.

Психолог также отметила, что полностью уничтожать фотографии бывших партнеров далеко не всегда имеет смысл, поскольку люди довольно часто потом жалеют о сделанном.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер