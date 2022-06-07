Эпидемиолог из Алтайского края прогнозирует новую волну коронавируса

Прогноз о новой волне ковида сделали в ВОЗ на основе эпидситуации в мире. Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова прогнозирует, что спад заболеваемости коронавирусом обернется новой волной уже с середины июня.

— Ожидается, что вскоре у нас будет следующая, шестая волна. Сначала мы ждали её к середине мая, теперь ждём к середине июня, — рассказала Переладова «amic.ru».

По словам медика, неутешительный прогноз о следующей волне коронавируса сделали в ВОЗ. А там к таким выводам пришли после изучения эпидемиологической ситуации в мире.

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