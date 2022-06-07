«От дома остались только руины»: жительницы Донбасса рассказали, как им удалось выбраться из разрушенного Мариуполя

Семья Нецевич дважды бежала из Мариуполя. Фото: ЧС-ИНФО

Наталья Нецевич рассказала, как вместе с семьей дважды бежала из Мариуполя в Новосибирск. Первый раз произошел еще в 2014 году. Но летом 2021 года семья решила вернуться в родной город. Но остаться там навсегда они не смогли. Второй раз покидать дома им пришлось уже в 2022 году. И именно о втором, и уже окончательном переезде в Новосибирск Наталья рассказала изданию «ЧС-ИНФО».

— От разрывов стены постоянно тряслись и ходили ходуном, — вспоминает Наталья. — Штукатурка давно уже вся осыпалась, и я стала замечать даже при слабом свете свечей, как сильно начали расходится стыки бетонных плит. Я по профессии строитель и мне стало понятно, что перекрытия дома скоро не выдержат и нас живьем завалит прямо здесь. Нужно было решать — или умирать внутри, или выходить наружу.

По словам Натальи, вещи и документы ее семья собрала вместе с соседями 23 марта. Впереди у них были десятки километров из разрушенного города сначала до блокпоста ДНР, а потом и долгий путь в Сибирь. Когда беженцы прибыли в Новосибирск, на новом месте им помогли устроиться волонтеры.

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