В Новосибирске найдут инвестора еще для двух муниципальных бань

Инвестора определят по итогам конкурса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске найдут инвестора, который займется реконструкцией еще двух муниципальных бань № 26 и № 36. Об этом сообщили в муниципалитете.

— Реконструкция предполагает увеличение общей площади всех объектов недвижимости не менее чем на 5 % от исходной с сохранением функционального назначения для оказания банных услуг населению (в том числе льготных), — пояснили в мэрии. — При этом меньше площадь стать после реконструкции не должна.

Инвестора определят по итогам конкурса. Он будет должен вложить в проект минимум 121 миллион рублей и выполнить все работы не более, чем за 39 месяцев.

Напомним, муниципалитет планирует отремонтировать также еще шесть бань, находящихся в муниципальной собственности. На все работы планировалось потратить 289, 8 миллионов рублей.

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