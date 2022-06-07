Рядом с селом под Новосибирском заметили медведя

Мишка сначала стоял в поле на задних лапах, высматривая что-то, а потом шустро побежал в сторону леса. Фото: кадр из видео

Под Новосибирском засняли медведя. Косолапый попал на камеру очевидца недалеко от села Круглоозерное Убинского района во вторник, 7 июня.

На кадрах видно, что мишка сначала стоял в поле и что-то высматривал, а потом невероятно быстро для своих размеров припустил в сторону леса. Всего за пару мгновений он скрылся от камеры за стеной деревьев.

В комментариях под видео люди начали переживать, что мишка может подойти к поселку. Однако пока прецедентов не было. Кроме того, оказалась, что рядом с другими селами в том же Убинском районе также видели медведей и ни один из них пока не побеспокоил деревенский жителей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что следы медведей находили в Куйбышевском, Тогучинском, Маслянинском и Болотнинском районах области.

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