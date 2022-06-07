В Новосибирске после грозы на розовом небе появилась невероятная радуга

В Новосибирске после дождя образовалась огромная радуга. Фото: Надежда КАСЬЯНОВА

В Новосибирске после дождя образовалась огромная радуга. Ее поспешили сфотографировать очевидцы и выложить в сеть.

Солнечные лучи пробивались сквозь темные грозовые тучи. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

При этом из разных районов города вид на небо после дождя открывался разный: где-то было видно ту самую радугу, а где-то просто яркие, розово-персиковые облака, контрастирующие с грозовыми тучами. А кое-где небо окрасилось в необычные фиолетово-лиловые оттенки.

Такую радугу могли наблюдать жители Первомайского района. Фото: Надежда КАСЬЯНОВА

Напомним, на этой неделе синоптики больше дождя не обещали, однако в целом погода ожидается пасмурная.

Где-то небо было очень ярким. Фото: Надежда КАСЬЯНОВА

Когда тучи рассеялись, небо приобрело нежно-розовый цвет. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Кое-где небо приобрело фиолетовый оттенок. Фото: "АСТ-54"

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