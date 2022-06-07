В Новосибирске из-за сильного ветра поднялась пыльная буря

Из-за сильного ветра в Новосибирске образовались настоящие пыльные бури. Фото:"АСТ-54"

Из-за сильного ветра в Новосибирске образовались настоящие пыльные бури. Не очень приятное явление горожане заметили во вторник, 7 июня.

— Сильный ветер стал причиной пыльной бури в Новосибирске, а в Чулыме — повредил крыши домов и повалил деревья, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где новосибирцы поделились видео с улиц города.

В Чулыме ветер повредил крыши домов и повалил деревья. Фото:"АСТ-54"

На кадрах роликов видно, что пылевые завесы издалека легко можно перепутать с дождем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер