Спиленные ели заменят на липы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
У здания правительства Новосибирской области спилили голубые ели. Как оказалось, их убрали, потому что у деревьев обнаружили ложнощитовку — вредоносное насекомое. Кроме того ели болели из-за неблагоприятной городской среды.
— Ели у здания правительства погибли или находятся в стадии усыхания. Причиной такого состояния деревьев стали неблагоприятные городские условия — повышенная запыленность, загазованность и световой режим. Также деревья оказались заражены ложнощитовкой, — рассказали в региональном правительстве.
В правительстве пояснили, что спиленные ели заменят на мелколистные липы. Всего высадят 11 деревьев.
Напомним, что в 2022 году утвердили новый список растений, которые можно использовать в озеленении города. При их выборе упор делали на устойчивые к сибирскому климату, а также обладающие высокой репродуктивностью виды.
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