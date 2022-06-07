В Новосибирске разработали пуленепробиваемую броню для вертолетов ООН

Новая броня предназначена для гражданских вертолетов миротворцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирский завод создал «бронежилет» для вертолетов миротворческой миссии ООН. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

- «Вертолетная сервисная компания» разработала броневую защиту для установки на Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и подобные вертолеты. Она защищает от пуль стрелкового калибра 7,62 мм, покрывает не только кабину пилотов, но и грузовой отсек. Важно, что броня весит немного: до 230 килограммов. Однако не уступает более тяжелым аналогам, – сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

Работы по созданию системы провел Новосибирский авиаремонтный завод. По словам разработчиков, летать на таких вертолетах можно будет при экстремальных температурах: от -50 до +50 градусов.

Также известно, что композитная броня более устойчива к коррозии и износу.

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