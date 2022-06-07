Жители Оби предупредили горожан об опасном люке на проезжей части

Люк пропал утром. Фото: предоставлено очевидцем

Жители Оби жалуются на открытый люк на проезжей части. Пост об этом появился в группе «Город Обь Онлайн». По словам горожан, крышка исчезла утром 7 июня.

- Крышки нет на дороге возле остановки «Березка» около дома на улице Линейная,1, – предупредил подписчик группы.

Как сообщают местные жители, уже несколько автомобилей чуть не оставили колеса в открытом люке. Сибиряки попросили жителей города быть внимательнее и объезжать опасную дыру. А также призвали властей решить вопрос с открытым люком.

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