Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июня 2022 16:10

В Новосибирской области мотоциклисты своровали металл с грузового поезда

Их поймали транспортные полицейские
Авторы (2):
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Илья МОЛОТКОВ
Мужчины приехали за ним на мотоцикле. Фото: скриншот из видео

Мужчины приехали за ним на мотоцикле. Фото: скриншот из видео

В Новосибирской области поймали двух мужчин, воровавших металл с грузового поезда. Инцидент произошел в Коченевском районе. Чтобы не тащить груз на своих двоих, сибиряки приехали за ним на мотоцикле. Воришек удалось поймать, когда они маскировали украденный металл ветками и травой.

— В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 158 УК РФ – «Кража». Оба были ранее уже судимы, - сообщили в УТ МВД России по СФО.

Если их вина будет доказана, новосибирцам грозит до 5 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер