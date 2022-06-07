В Новосибирской области мотоциклисты своровали металл с грузового поезда

Мужчины приехали за ним на мотоцикле. Фото: скриншот из видео
В Новосибирской области поймали двух мужчин, воровавших металл с грузового поезда. Инцидент произошел в Коченевском районе. Чтобы не тащить груз на своих двоих, сибиряки приехали за ним на мотоцикле. Воришек удалось поймать, когда они маскировали украденный металл ветками и травой.
— В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 158 УК РФ – «Кража». Оба были ранее уже судимы, - сообщили в УТ МВД России по СФО.
Если их вина будет доказана, новосибирцам грозит до 5 лет лишения свободы.
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