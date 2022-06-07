В Новосибирске следователи не завели дело на бизнесмена, которого девушка обвинила в изнасиловании

Следователи не нашли фактов, подтверждающие изнасилование и похищение. Фото: предоставлено героиней публикации

В Новосибирске следователи не стали заводить уголовное дело на бизнесмена, которого девушка обвинила в изнасиловании. По словам сибирячки Алены*, мужчина сначала проявлял отеческую заботу, а потом надругался над ней. При этом она принимала от него дорогие подарки: кольца и телефон. Бизнесмен в свою очередь обвиняет девушку в краже.

- Сведения, предоставленные девушкой не нашли своего подтверждения. Было установлено, что она добровольно проживала с этим мужчиной, а он ее содержал. Нахождение её в квартире нельзя расценивать, как лишение свободы, потому что у нее была возможность ее покинуть, - говорится в постановлении.

Алена не согласна с таким решением. Она утверждает, что бизнесмен до сих пор угрожает ей и преследует.

- Я написала жалобу в прокуратуру и жду ответа от них. А вот по встречному заявлению о краже дело возбудили и уже передали в суд, - рассказала КП-Новосибирск Алена.

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