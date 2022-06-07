В Новосибирске директора геронтопсихиатрического стационара осудят за растрату

Женщине грозит срок до 6 лет и штраф.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Заельцовский районный суд Новосибирска рассмотрит дело директора геронтопсихиатрического стационара. Женщину обвиняют по статье 160 УК РФ за растрату.
— Директор стационара в период с 1 июля 2019 года по 20 июля 2020 года, а также с 1 декабря 2020 и по 31 мая 2021 похитила вверенные ей бюджетные деньги на общую сумму более 541 тысячи рублей, — рассказали в суде.
По указанной статье за растрату женщине грозит срок до 6 лет тюрьмы и штраф. Суд над ней пройдет в среду, 8 июня.
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