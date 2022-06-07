В Новосибирске иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде

В Новосибирске иномарка сбила школьника на пешеходном переходе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске иномарка сбила школьника на пешеходном переходе. ДТП случилось в Калининском районе города, во вторник, 7 июня.
— В 16:40 36-летний водитель автомобиля ssangyong ехал по улице 25 лет Октября в сторону улицы О. Дундича и у дома № 14 он сбил 10-летнего мальчика на велосипеде, переезжавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу для уточнения травм. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД.
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