В Новосибирске иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде

В Новосибирске иномарка сбила школьника на пешеходном переходе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила школьника на пешеходном переходе. ДТП случилось в Калининском районе города, во вторник, 7 июня.

— В 16:40 36-летний водитель автомобиля ssangyong ехал по улице 25 лет Октября в сторону улицы О. Дундича и у дома № 14 он сбил 10-летнего мальчика на велосипеде, переезжавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу для уточнения травм. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер