Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июня 2022 12:47

В Новосибирске иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде

Школьник переезжал на нем дорогу
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске иномарка сбила школьника на пешеходном переходе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила школьника на пешеходном переходе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила школьника на пешеходном переходе. ДТП случилось в Калининском районе города, во вторник, 7 июня.

— В 16:40 36-летний водитель автомобиля ssangyong ехал по улице 25 лет Октября в сторону улицы О. Дундича и у дома № 14 он сбил 10-летнего мальчика на велосипеде, переезжавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу для уточнения травм. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер