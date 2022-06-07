В День России-2022 в Новосибирске пройдет около тысячи мероприятий

В Новосибирске в 2022 году День России впервые за два пандемийных года отметят в очном формате. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в 2022 году День России впервые за два пандемийных года отметят в очном формате. В регионе планируется провести более 960 мероприятий, большинство из них пройдут в административном центре.

— Ко Дню России 12 июня на территории Новосибирской области запланированы просветительские акции, концерты, спортивные мероприятия, — отметила Замминистра регполитики Новосибирской области Светлана Шибаева. — 12 июня на Михайловской набережной пройдет серия мероприятий. Еще одно знаковое событие не только для нашего региона, но и для всего Сибирского федерального округа — фестиваль «Сибирский огонь», это особенное событие в год 85-летнего юбилея Новосибирской области.

Регион также поучаствует во Всероссийской акции «Мы — граждане России», в рамках которой запланировано 73 мероприятия по торжественному вручению паспортов ребятам, достигшим 14 лет.

Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала более подробную программу празднования Дня России в Новосибирске 12 июня 2022 года. Несмотря на то, что большинство мероприятий будут проходить в Новосибирске, в районах области также будут отмечать этот праздник.

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