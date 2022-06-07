В Новосибирске иномарка сбила 9-летнего мальчика на велосипеде

Мальчик решил переехать дорогу не по "зебре". Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Кировском районе Новосибирска Toyota сбила 9-летнего велосипедиста. ДТП произошло днем во вторник, 7 июня.

— 66-летней водитель за рулем Toyota Corolla двигался по улице Пионерская и у дома 46/1 сбил мальчика на велосипеде. Тот переезжал дорогу вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшего 9-летнего мальчика доставили в больницу. Пока что неизвестно какие именно травмы он получил. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливая причину ДТП.

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