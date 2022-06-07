В Новосибирске перекроют дороги к кладбищам на Троицу

По главным дорогам кладбищ будет ходить бесплатный микроавтобус. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирске ввели ограничение на въезд к территориям «Заельцовского», «Клещихинского» и «Гусинобродского» кладбищ для любого транспорта кроме общественного и специализированного. Это сделали на время церковного праздника Святой Троицы ради обеспечения безопасности и общественного порядка.

— Ограничения будут действовать 11 и 12 мая с 9 до 19 часов на территории кладбища «Заельцовское» на Мочищенском шоссе, 5, кладбища «Гусинобродское» на Гусинобродском шоссе, 80, кладбища «Клещихинское» на улице Хилокской, 11а, а также на проезжей части от дома № 7 до дома № 9/1 на улице Малыгина, — сообщили в мэрии.

Напомним, что на Святую Троицу пустят дополнительные автобусы и маршрутки. Также по главным дорогам кладбищ будут курсировать бесплатные микроавтобусы.

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