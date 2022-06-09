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Общество9 июня 2022 0:00

Погода в Новосибирске на 9 июня 2022 года: жара под +24

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на 9 июня 2022 года
Надежда РЫЖКИНА
В городе снова будет жарко.

В городе снова будет жарко.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 9 июня 2022 года порадует летней жарой после недельных холодов.

— Днем температура поднимется до +22...+24 градусов. Будет ясно, без осадков. Подует юго-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области будет еще жарче, до +27 градусов, и солнечно. Лишь в нескольких районах пройдет небольшой дождь с грозами.

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