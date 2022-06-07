В правительстве рассказали, как в Новосибирской области будут отмечать День России-2022

Большинство мероприятий в День России пройдут в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около тысячи мероприятий пройдет в рамках празднования Дня России в Новосибирской области. В числе ключевых – концертные программы «Россия – это мы!», «Дети России!», десятый Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский Огонь», праздничные акции и флешмобы на Михайловской набережной, фотозоны с уникальными видами России.

Заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева и исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков в ходе пресс-конференции 7 июня рассказали о подготовленной при содействии региональных властей программе празднования Дня России в Новосибирской области.

Во всех муниципальных образованиях и городских округах пройдет более 960 мероприятий.

- Ко Дню России 12 июня в Новосибирской области запланированы просветительские акции, концертные программы, мероприятия спортивной направленности – все они посвящены нашему государству, – отметила Светлана Шибаева.

Основные мероприятия состоятся в Новосибирске и вблизи областного центра. Все они, впервые с начала действия ограничений по коронавирусу, пройдут в режиме оффлайн.

Как рассказал Юрий Зимняков, одним из ключевых событий программы празднования Дня России в этом году станет Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский Огонь», который пройдет в этом году в десятый раз и впервые с начала пандемии коронавируса будет доступен для зрителей. Он будет посвящен Дню России, 85-летию Новосибирской области и празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Фестиваль проводится при поддержке Правительства региона.

С программой мероприятий центрального праздника на Михайловской набережной можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.

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