В Новосибирске избрали меру пресечения главе Управления капстроительства Юрию Бутримову

Бутримова обвиняют по статье 286 УК РФ за превышение должностных полномочий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководителю «Управления капитального строительства» Новосибирской области Юрию Бутримову избрали меру пресечения. Напомним, ранее правительство региона опровергло его задержание. И это действительно было так. Бутримова допросили и отпустили. А во вторник, 7 июня, ему избрали мерой пресечения запрет определенных действий. Подробнее об этом КП-Новосибирск рассказала старший помощник прокурора Центрального района Ксения Цуканова.

— Бутримову запретили использовать средства связи, общаться со свидетелями по уголовному делу, общаться с сотрудниками и посещать офис организации, директором которой он является, запретили посещать региональное правительство. Также его обязали являться по первому вызову следователей и запретили покидать пределы Новосибирска, — рассказала Цуканова КП-Новосибирск.

По словам старшего помощника, Бутримова обвиняют по части 1 статьи 286 УК РФ за превышение должностных полномочий.

— Бутримов при строительстве детского сада в поселке Чаны Чановского района подписал справку о стоимости выполненных работ и затрат в строительстве. По факту работы выполнены не были, — объяснила Цуканова.

КП-Новосибирск ранее писала об упомянутом детском саде. На его строительство выдели 16 миллионов и по документам его построили, а вот по факту — нет. Дело тогда завели на руководителей строительной компании по статье 159 УК РФ за мошенничество.

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