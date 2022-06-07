В Новосибирской области приняли региональную программу медреабилитации. Фото: Александр РОГОЗА

В Новосибирской области расширят использование технологий телемедицины в медреабилитации, откроют отделения ранней медицинской реабилитации, дополнительные стационарные отделения, оснастят медицинские организации новым оборудованием. Все это и другие мероприятия предполагает новая региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Новосибирской области». Ее одобрили в правительстве Новосибирской области 6 июня. Проект в правительстве представила замминистра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.

– Документ принимается в целях исполнения подпункта «в» пункта 9 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-753 и в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Программа включает анализ текущего состояния медицинской реабилитации, целевые показатели, перечень основных запланированных мероприятий, говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

По словам Лады Шалыгиной, реализация программы обеспечит доступность и повысит качество медицинской реабилитации в регионе на всех её этапах. А также улучшит кадровую укомплектованность в реабилитационных службах. Кроме того, мероприятия программы обеспечат информирование жителей Новосибирской области о возможностях реабилитации.

– Среди мероприятий программы – увеличение доли случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослых с использованием телемедицинских технологий, в том числе проведение телеобходов, открытие отделений ранней медицинской реабилитации для работы в условиях специализированных отделений, дополнительное открытие стационарных отделений медицинской реабилитации взрослых и детей, оснащение и дооснащение медицинскими изделиями медорганизаций, оказывающих помощь по медреабилитации взрослым и детям, повышение эффективности использования реабилитационного оборудования, – добавили в правительстве.

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