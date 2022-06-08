Ипотека с господдержкой – реальная возможность отметить новоселье

Фото: Банк «Левобережный» (ПАО).

Правительство РФ снизило ставку по льготной ипотеке на новостройки до 9% годовых. Сумма кредита – от 500 тысяч до 10 млн рублей, срок – от 3 до 25 лет.

Купить квартиру можно на еще более привлекательных условиях, если:

• внести первоначальный взнос от 15%;

• застраховать объект, жизнь и трудоспособность;

• подтвердить доход выпиской из ПФР/справкой 2-НДФЛ или получать зарплату на счет в Банке «Левобережный».

В этом случае ставка составит 8% годовых. Если у вас есть материнский капитал, его можно использовать в качестве первоначального взноса, не дожидаясь трехлетия ребенка. Программа действует до конца года.

Банк «Левобережный» (ПАО).

Программисты могут оформить IT-ипотеку под еще более низкий процент – 4,5-5% годовых. И купить не только квартиру в новостройке или на вторичном рынке, как по программе льготной ипотеки, но и дом с земельным участком. Кредит выдается на сумму от 500 тысяч до 18 млн рублей в регионах-миллионниках и до 9 млн рублей – в остальных регионах. Срок погашения – от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос – от 15% при покупке квартиры и от 20% – дома. В счет его оплаты можно использовать материнский капитал и бюджетные средства.

Также в Банке «Левобережный» действуют семейная и сельская ипотека и другие выгодные программы. Ознакомиться с условиями и подать заявку можно на сайте, в интернет-банке BL-online, по телефону 8-800-3333-555 (звонок по России бесплатный) или в ипотечных центрах банка:

г. Новосибирск,

• пр-т К. Маркса, 23,

• ул. Кирова, 48,

• ул. Маяковского 5;

г. Бердск,

• ул. Рогачева, 1,

• ул. М. Горького, 3.

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