В Новосибирске бомж похитил у знакомого машину за миллион рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске в полицию обратился 38-летний мужчина. Он заявил, что с парковки пропал его автомобиль «Ниссан Сирена». Сумма ущерба составила более миллиона рублей.

– Инцидент произошёл 11 мая. Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний знакомый потерпевшего без определенного места жительства. Ранее он уже был судим за кражу, – рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Правоохранители выяснили, что владелец авто пьянствовал с 38-летним бомжом и уснул. Тот воспользовался моментом и забрал у приятеля ключи от авто, а также барсетку с банковскими карточками и мобильником. Машину он продал своему знакомому. Иномарку полицейские изъяли. В скором времени её вернут владельцу.

На бомжа завели уголовное дело по статье «Кража». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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