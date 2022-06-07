В Новосибирске бомж похитил у знакомого машину за миллион рублей.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске в полицию обратился 38-летний мужчина. Он заявил, что с парковки пропал его автомобиль «Ниссан Сирена». Сумма ущерба составила более миллиона рублей.
– Инцидент произошёл 11 мая. Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний знакомый потерпевшего без определенного места жительства. Ранее он уже был судим за кражу, – рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Правоохранители выяснили, что владелец авто пьянствовал с 38-летним бомжом и уснул. Тот воспользовался моментом и забрал у приятеля ключи от авто, а также барсетку с банковскими карточками и мобильником. Машину он продал своему знакомому. Иномарку полицейские изъяли. В скором времени её вернут владельцу.
На бомжа завели уголовное дело по статье «Кража». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер