В Новосибирске произошло массовое ДТП с трамваем № 13. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 7 июня, в Новосибирске на улице Гурьевской произошло массовое ДТП. Информация о нём появилась в соцсети.

– Там притёрлись кроссовер, Mitsubishi Outlander, фура Volvo и трамвай №13, – уточнили в паблике «АСТ-54».

В результате ДТП, по словам очевидцев, никто не пострадал. Однако авария занчительно затруднила движение в сторону улицы Кирова.

Инцидент оформили как происшествие с материальным ущербом, уточнили очевидцы.

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