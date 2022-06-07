Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 июня 2022 10:06

В Новосибирске произошло массовое ДТП с трамваем № 13

Авария затруднила движение на участке
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске произошло массовое ДТП с трамваем № 13. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске произошло массовое ДТП с трамваем № 13. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 7 июня, в Новосибирске на улице Гурьевской произошло массовое ДТП. Информация о нём появилась в соцсети.

– Там притёрлись кроссовер, Mitsubishi Outlander, фура Volvo и трамвай №13, – уточнили в паблике «АСТ-54».

В результате ДТП, по словам очевидцев, никто не пострадал. Однако авария занчительно затруднила движение в сторону улицы Кирова.

Инцидент оформили как происшествие с материальным ущербом, уточнили очевидцы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер