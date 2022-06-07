В Новосибирске произошло массовое ДТП с трамваем № 13. Фото: "АСТ-54".
Во вторник, 7 июня, в Новосибирске на улице Гурьевской произошло массовое ДТП. Информация о нём появилась в соцсети.
– Там притёрлись кроссовер, Mitsubishi Outlander, фура Volvo и трамвай №13, – уточнили в паблике «АСТ-54».
В результате ДТП, по словам очевидцев, никто не пострадал. Однако авария занчительно затруднила движение в сторону улицы Кирова.
Инцидент оформили как происшествие с материальным ущербом, уточнили очевидцы.
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