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Общество16 июля 2022 0:00

Погода в Новосибирске на 16 июля 2022 года: жарко и облачно

Рассказываем какой будет погода в Новосибирске на 16 июля 2022 года
Надежда РЫЖКИНА
Погода порадует сибиряков теплом.

Погода порадует сибиряков теплом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 16 июля 2022 года будет пасмурной, но теплой и без осадков. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем столбики термометров покажут +23...+25 градусов, а ночью +12...14 градуса. Ветер подует юго-восточный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, — обещают метеорологи.

По области синоптики прогнозируют более жаркий день, до +27 градусов. Вместе с тем в отдельных районах пройдут дожди с грозами, а ночью и утром будут стелиться туманы.

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