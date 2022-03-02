Новосибирский водитель судится с чиновниками из-за дерева, упавшего на машину во время урагана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Новосибирска подал в суд на администрацию за упавшее на машину дерево. Рухнуло оно на авто бывшей жены новосибирца. Иск начали рассматривать в Калининском районном суде.

Известно, что инцидент случился утром в начале июня прошлого года, после урагана. В тот день мужчина припарковал автомобиль Toyota Corsa, принадлежащий экс-супруге, возле дома № 30/1 по улице Народной. На него рухнуло дерево. После чего он обратился в администрацию района с просьбой возместить ущерб от падения дерева на автомобиль. Однако администрация возмещать ущерб отказалась, заявив, что не является причинителем вреда.

— В октябре 2021 владелица подала иск о возмещении ущерба в Калининский районный суд, — сообщили в администрации Калининского района.

Администрация района с требованиями истца снова не согласилась, пояснив, что дерево упало из-за сильного ветра. Тогда женщина привлекла управляющую компанию в качестве третьего лица.

Комментарий юриста

Новосибирские юристы считают, что владельцы авто могут отсудить компенсацию. Если дерево упало на автомобиль на придомовой территории, ответственность за которую несет управляющая компания, то водитель имеет полное право требовать с нее компенсацию ущерба.

— Для этого нужно сначала написать претензию «управдому», и, если жалоба не будет удовлетворена, то обращаться в суд, — сообщил КП-Новосибирск юрист Денис Алмазов. — Важный момент: сразу после ЧП автомобиль с упавшей на него веткой нужно сфотографировать. Затем обязательно вызвать полицию, чтобы произошедшее зафиксировали официально. Так в суде проще будет доказать вашу правоту.

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