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Общество25 февраля 2022 3:17

В Новосибирске смонтировали первую дверь на станции «Спортивная»

На двух платформах будет по 10 дверей
Мария ГРИГОРЯН
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Платформенные двери будут установлены на двух станциях.

Платформенные двери будут установлены на двух станциях.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске на станции «Спортивная» смонтировали первую платформенную дверь. Ее монтаж специалисты начали еще неделю назад.

— После установки первых дверей будет произведен цикл испытаний в ночные технологические окна. Мы проверим их работу в рамках использования данных конструкций при отрицательных температурах. Затем начнется второй этап испытаний — в дневное время, — рассказал генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

Всего на двух платформах будет установлено 20 дверей. Стоит отметить, что ранее в новосибирском метрополитене не было платформенных дверей, похожие есть только в Санкт-Петербурге.

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