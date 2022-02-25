В Новосибирске смонтировали первую дверь на станции «Спортивная»

Платформенные двери будут установлены на двух станциях. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске на станции «Спортивная» смонтировали первую платформенную дверь. Ее монтаж специалисты начали еще неделю назад.

— После установки первых дверей будет произведен цикл испытаний в ночные технологические окна. Мы проверим их работу в рамках использования данных конструкций при отрицательных температурах. Затем начнется второй этап испытаний — в дневное время, — рассказал генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

Всего на двух платформах будет установлено 20 дверей. Стоит отметить, что ранее в новосибирском метрополитене не было платформенных дверей, похожие есть только в Санкт-Петербурге.

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